Vigili del fuoco per un giorno al distaccamento di Legnano.

Bambini pompieri per un giorno a Legnano

Sabato primo dicembre sono stati tantissimi i bambini che hanno accolto l’invito dei pompieri di via Leopardi e si sono cimentati in giochi e prove avvincenti. Al termine, per tutti coloro che hanno portato a termine il percorso, c’era il diploma da vigile del fuoco in erba. L’iniziativa ha attirato persone da tutta la Lombardia, dal Piemonte e persino dal Veneto. Presente anche il sottosegretario del Ministero degli Interni Stefano Candiani.

Il ricavato dei gadget che sono stati venduti verrà gestito dal Fondo di Solidarietà dei Vigili del Fuoco di Milano, istituito per dare aiuto e sostegno ai colleghi della provincia di Milano, ma che in casi eccezionali, arriva a dare supporto anche ai colleghi di tutta Italia.

Si ringraziano in particolar modo il personale volontario Gianluca Pedalino, Davide Cairoli, Pasquale Borrelli, Ottavio Bivona, Fabio Corbo, Marco Brandi, Marco Balzarotti, Giuseppe Carpitella, Giuseppe Avena, Ferdinando D’alberto, Daniele Truzzi, Giuseppe Russo, Antonio Rosato, Tommaso Vaccaro, Lorenzo Cerutti, Luigi Covelli.

E personale del turno B in servizio: caposquadra Maurizio Mura, caposquadra Merenda Mario, Mauro Gornati, Nicola Antonacci, Sergio Romano, Raffaele Pezzella, Ercole Zirpoli, Marcello Torchiana, Emanuele Americo, Massimiliano Ceppato.