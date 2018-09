Banda Santa Cecilia: lo storico corpo musicale di Cislago, guidato dal presidente Giampiero Morandi, si esibirà per la prima volta nella frazione Massina.

Banda Santa Cecilia in concerto

Domani, sabato, dalle 21, il salone della scuola per l’infanzia «Primi passi» (in via Ugo Foscolo 164) verrà deliziato dalle note e dal talento dei musicisti della banda cittadina, diretti dal maestro Mattia Roscio. Super ospite della serata, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura, sarà il baritono Antonio Pugliano.