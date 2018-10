“Beauty and the beast”, successo al Teatro Galleria di Legnano.

“Beauty and the beast”, Cantalupo incanta ancora

Un altra pagina di storia. E’ quella scritta sabato 27 e domenica 28 ottobre dalla compagnia teatrale “Singwolf production” di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) che ha riportato in scena al celebre Teatro Galleria di Legnano il loro musical già apprezzato negli anni scorsi.

Hanno riempito il teatro in entrambe le date, applausi che hanno consacrato la compagnia come una splendida realtà sempre in crescita. Con la magistrale regia di Fabrizio Cozzi, hanno fatto sempre centro le splendide coreografie, i balletti e le prove d’attori di questo fantastico gruppo. Che si diverte e fa divertire, non scordandosi mai di far riflettere.

Il gran finale con gli applausi del pubblico:

Le foto:

