“Beauty and the beast” da Cantalupo il ritorno al celebre teatro di Legnano.

“Beauty and the best” vuole un pubblico da record

Uno spettacolo imperdibile fa il suo ritorno sul famoso palco del Teatro Galleria di Legnano: è quello del musical firmato dalla compagnia teatrale “Singwolf Production” di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) che sarà in scena sabato 27 (alle 21) e domenica 28 ottobre (alle 15.30).

Con la regia di Fabrizio Cozzi, ad esibirsi saranno gli attori di questo gruppo straordinario, una vera e propria famiglia, che si diverte e fa divertire. Ma anche riflettere perchè in ogni spettacolo il messaggio è forte e chiaro.

La trama

Splendidi abiti e scenografie mozzafiato saranno la cornice della storia senza tempo di una dolce fanciulla e di un principe arrogante ed egoista, trasformato in una bestia da una fata travestita da mendicante, alla quale il giovane aveva rifiutato ospitalità per la notte.

Per rompere l’incantesimo e riacquistare il suo vero aspetto, la bestia dovrà imparare ad amare e a farsi amare. La Bestia mette in evidenza il suo aspetto crudele, quando uno sfortunato inventore si introduce per sbaglio nel castello della terribile creatura.

La figlia dell’inventore, di nome Belle, propone alla bestia di sostituirsi al padre, ormai vecchio e malato, rinunciando alla sua libertà.

Ha così inizio la strana storia d’amore tra la bella e la bestia.

Con il tempo, Belle scoprirà che dietro quell’aspetto mostruoso si celano un grande cuore e tanto amore, grazie ai quali riacquisterà il suo aspetto umano e dimostrerà che i sentimenti sono più forti degli incantesimi.

Info e prenotazioni su:

www.singwolfproduction.com

Vivaticket.it

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie