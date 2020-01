Epifania speciale per i più piccoli grazie all’Associazione sportiva paracadutisti Saronno e Motoclub

Al centro sportivo Ugo Ronchi sono atterrate le Befane paracadutiste

Si sono lanciate col paracadute per portare i dolci a tutti i bambini. Come da tradizione, stamattina attorno alle 11.30 si è rinnovato l’appuntamento con «Befane su Saronno». L’evento è stato organizzato dall’Associazione sportiva paracadutisti Saronno col patrocinio del Comune. Le Befane paracadutiste, dopo i lanci di precisione avvenuti tra gli applausi, hanno distribuito i dolci ai tantissimi bambini lì ad accoglierli attorno al campo da gioco. Quindi hanno proseguito il loro “tour” alla Pediatria dell’ospedale cittadino e alla rsa Focris, accompagnati dagli assessori alla Cultura Maria Assunta Miglino e allo Sport Gianpietro Guaglianone.

Dal cielo ricordando l’amico Aldo Falciglia

In apertura della manifestazione il pensiero è andato al parà Aldo Falciglia, scomparso lo scorso giugno. Luana Viviani, paracadutista che ha presentato l’evento, ha ricordato lo storico presidente della sezione cittadina. Ricordo accompagnato da un lungo applauso del pubblico. Falciglia, anima storica del gruppo cittadino, era la “voce ufficiale” dell’evento. La Viviani ne ha raccolto il testimone e presentato i protagonisti.

La Befana scortata dai motociclisti in piazza

La giornata per la Befana del Motoclub cittadino è, invece, iniziata presto. Dopo aver visitato la Casa di pronta accoglienza, dove ha donato ai piccoli dolci e regalini, ha fatto tappa alle rsa di via Don Volpi e via Larga. Abbracci, sorrisi, dolcetti e tante foto ricordo con gli anziani ospiti della Focris e della Gianetti di Cassina Ferrara. Nel pomeriggio ci sarà il momento clou. La Befana con la sua “scorta” di motociclisti arriverà in piazza Libertà alle 15. Lì sono attesi tutti i bambini ai quali la simpatica vecchina porterà dolci e un regalino.