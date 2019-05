Benemerenze, la Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo avanza le sue proposte: riconoscimento per Riccardo Benlodi e Fabio Griffi.

Benemerenze, si propone Benlodi e Griffi

Fino al 20 giugno 2019 si potranno avanzare i nominativi al Comune da premiare con le benemerenze civiche. Sull’argomento interviene la Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo che suggerisce due concittadini che, secondo l’associazione, sarebbero meritevoli di ricevere il prezioso riconoscimento.

“Da parte nostre – afferma la Pro Loco – proponiamo il cantante lirico Riccardo Benlodi, cerrese e ormai da sempre più conosciuto e apprezzato interprete di opere liriche. Crediamo vada premiato quello che, in questo campo, è un orgoglio cittadino. Proponiamo poi anche il nome di Fabio Griffi, panettiere in paese, per la sua disponibilità a essere di aiuto e supporto a ogni iniziativa atta a rendere vivo il paese nonchè al silenzioso impegno di supporto per iniziative solidali: come non ricordare il pane donato, per oltre 400 persone, all’Amatriciana in piazza a favore delle popolazioni di Amatrice colpite dal terremoto”.

I nominativi: chi sono

Benlodi è laureato (col massimo dei voti) al Conservatorio Donizetti di Bergamo dopo il triennio accademico di canto; nel marzo 2016 debutta nel ruolo di Gastone ne “La traviata” al Manzoni di Monza, suo il ruolo di Remenando in “Carmen” e Pulcinella nell’omonima composizione di Stravinskij partecipando alla finale del concorso lirico internazionale Teatro Besostri di Mede. Poi “Le nozze di Figaro”, il ruolo di Foro in “Madama Butterfly”, Gherardo n “Gianni Schicci”, secondo sacerdote e primo armigero in “Die Zauberfloter” e Adallo in “Nabucco”. A febbraio 2019 è nuovamente don Curizio al Teatro Coccia di Novara e il teatro Alighieri di Ravella per “Le nozze di Figaro”.



Una recente iniziativa che ha visto Griffi protagonista è stata “Pane e vino”: un pomeriggio di laboratorio sul pane per adulti nel suo panificio, poi quello per i bambini per concludere poi con l’aperitivo.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE