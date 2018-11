Sabato 10 novembre a Legnano torna Beppe Grillo con il suo spettacolo “Insonnia, ora dormo!“. L’appuntamento è per le ore 21 al Teatro Galleria.

Beppe Grillo al Teatro Galleria

Beppe Grillo porta a Legnano, al Teatro Galleria, “Insonnia, ora dormo!“. Il comico genovese, in scena a partire dalle 21 di sabato 10 novembre, si racconterà in uno spettacolo intimo e schietto, che prende in contropiede per l’ennesima volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Ovviamente non mancheranno ironici e pungenti riferimenti all’attualità politica.

Uno spettacolo frutto dell’insonnia

“Insonnia, ora dormo!” è dunque uno spettacolo autobiografico. Beppe Grillo dorme male da 40 anni, delle volte non dorme del tutto. Così trascorre le ore di veglia forzata, interrogandosi sull’ovvio e trovando risposte azzardate. È così è nato “Insonnia, ora dormo!”, il racconto della vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo.

Dalla TV alla politica, passando per il teatro

Beppe Grillo ha iniziato la sua carriera in TV negli anni ’80. Allontanato da “Fantastico 7” per un battuta sul Partito Socialista, ha proseguito il suo percorso artistico a teatro. E’ dai testi dei suoi spettacoli, che affrontavano tematiche ambientaliste e sempre più politiche, che è praticamente nato il Movimento 5 Stelle, del quale il comico ricopre il ruolo di capo politico.

