“Biciclettando in cascina con gusto” a Cisliano

“Biciclettando in cascina… con gusto”: oltre cento partecipanti all’iniziativa promossa dalle Pro loco di Cisliano e Bareggio.

Domenica 9 giugno più di cento ciclisti amatoriali cislianesi e bareggesi si sono incontrati presso la Cascina Varesina di Cisliano, per partecipare all’edizione 2019 di “Biciclettando in cascina… con gusto”. Le Pro Loco di Cisliano e di Bareggio, con il patrocinio dei rispettivi Comuni, hanno proposto ed organizzato una giornata in bicicletta alla scoperta delle risorse del territorio.

Tra le tappe, anche l’azienda agricola Pasini e il Bosco di Cusago. Quindi, l’oratorio di Bestazzo, annesso all’antica chiesa di Santa Maria Assunta, di cui si hanno notizie già a partire dalla fine del XIII secolo; un’abbondante grigliata, a base di carne e verdure, attendeva i ciclisti al termine della mattinata. Chiusura del tour, una dolce merenda presso la “Masseria”, bene confiscato alla criminalità organizzata.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento al signor Arrigo, della famiglia Arrigoni, per aver permesso il passaggio della manifestazione attraverso il bosco di Cusago ed alla famiglia Fusè, della Cascina Roncaglia. Gratitudine anche per chi si è prodigato per la riuscita dell'evento e per i volontari che, con la loro passione e disponibilità, hanno permesso lo svolgimento dell'iniziativa, che sarà riproposta anche il prossimo anno.