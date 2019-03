Big Bang Music Fest: chi salirà sul palco nervianese?

L’ormai consueto evento che accende l’area verde di Viale Papa Giovanni XXIII a Nerviano inizierà il 29 maggio e si concluderà il 2 giugno. La manifestazione musica organizzata dai volontari dell’Associazione Giovani Nervianesi, che al momento conta circa 150 soci, porta da anni artisti emergenti e affermati a suonare nel territorio dell’AltoMilanese. Al momento non è ancora stato annunciato nessun musicista o band che sarà presente all’evento ma, come ogni anno, l’ingresso gratuito è assicurato così come il divertimento. L’anno scorso i ragazzi di Nerviano ci avevano lasciato al grido di “Ci vuole più Big Bang” e quest’anno li ritroviamo con il mantra “Una manifestazione musicale. Cinque giorni di concerti. Un’esperienza da vivere”.

Alle 12 di oggi, venerdì 15 marzo 2019, i Giovani Nervianesi, come promesso nei giorni scorsi, hanno rivelato il primo nome che salirà sul palco di Nerviano: Colle der Fomento. I rapper Danno, Masito e DjBaro si esibiranno giovedì 30 maggio. Nel loro nuovo disco, Adversus, il rap incontra il rock, il jazz, il blues e la musica italiana. I tre artisti suoneranno tutti i brani dell’ultimo lavoro, ma anche il meglio della loro grande carriera.

Federica Altamura