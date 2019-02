Big Bang Music Fest è il maxi evento organizzato dall’associazione Giovaninervianesi.

Big Bang Music Fest: annunciate le date

L’ormai consueto evento che accende l’area verde di Viale Papa Giovanni XXIII a Nerviano inizierà il 29 maggio e si concluderà il 2 giugno. La manifestazione musica organizzata dai volontari dell’Associazione Giovani Nervianesi, che al momento conta circa 150 soci, porta da anni artisti emergenti e affermati a suonare nel territorio dell’AltoMilanese. Al momento non è ancora stato annunciato nessun musicista o band che sarà presente all’evento ma, come ogni anno, l’ingresso gratuito è assicurato così come il divertimento. L’anno scorso i ragazzi di Nerviano ci avevano lasciato al grido di “Ci vuole più Big Bang” e quest’anno li ritroviamo con il mantra “Una manifestazione musicale. Cinque giorni di concerti. Un’esperienza da vivere”.

Le chiede di sposarlo al Big Bang Music Fest

Molte le sorprese nel Big Bang Music Fest 2018. Tra le tante indimenticabili anche una proposta di matrimonio. Durante la serata di venerdì 1 giugno al Big Bang Music Fest si sono esibiti diversi artisti tra cui i Pinguini Tattici Nucleari. A metà della loro esibizione sono saliti sul palco Valentina e Matteo. Quest’ultimo ha scelto questo palco per chiedere la mano della sua amata “Non ti prometto che sarà una fiaba ma ci sarò qualunque cosa accada, sempre”. I due, visibilmente emozionati, dopo il “si” della ragazza si sono stretti in un potente abbraccio. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, contento di essere stato partecipe di questo gesto, durante l’abbraccio confessa “Ho inventato degli accordi per questa cosa, sono gli accordi dell’amore”.

