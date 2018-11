Bigliettini contro la violenza sulla donne a Cerro: ne spuntano altri.

Bigliettini contro la violenza sulle donne: chi è l’autore?

Ne sono stati avvistati altri. Ora nella zona delle scuole. Stiamo parlando dei piccoli biglietti di colore rosso che già ieri avevano fatto la loro comparsa in diverse parti del paese con il Comune che cercava l’autore per complimentarsi dell’iniziativa. Su ognuno vi è una frase famosa di noti personaggi della poesia e della politica. Tutti con lo stesso messaggio: stop ai femminicidi.

Questa mattina, come segnalato da alcuni lettori, ne sono stati notati altri appesi anche fuori dai cancelli delle scuole. I cittadini, contenti di questo gesto, continuano a chiedersi chi sia l’ideatore di questa manifestazione curiosa, silenziosa ma dal grande impatto sulla comunità.

I nuovi bigliettini:

