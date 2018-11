Bigliettini contro la violenza sulle donne apparsi a Cerro Maggiore.

Bigliettini contro la violenza sulle donne

Sono apparsi in paese questa mattina. Negli angoli più disparati. Piccoli volantini di colore rosso con un messaggio ben preciso: tramite citazioni di poeti e artisti, si dice stop ai femminicidi e alla violenza. In tanti si sono chiesti chi mai fosse l’autore di questa bella e curiosa iniziativa. Il Comune?

Le foto:

L’appello del sindaco

Il Comune, interpellato sulla vicenda, ha fatto sapere di non essere l’organizzatore della diffusione di questi messaggi. “Questa bella iniziativa doveva e poteva essere valorizzata meglio, per questo speriamo che l’ideatore di questi cartelli si manifesti – spiegano dall’Amministrazione comunale -. Noi tutti, e soprattutto il sindaco, è sempre attenta agli eventi che vengono sul territorio e in special modo per una problematica così importante come la violenza sulle donne”.

