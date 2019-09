Appuntamento il 22 settembre con Bimbimbici, la biciclettata promossa da AGeV e Fiab, giunta alla settima edizione.

Bimbimbici, famiglie e associazioni in sella

AGev, Associazione Genitori Venegono, ha da sempre un cuore green, come dimostrano iniziative collaudate come il pedibus, e lo ribadisce anche in occasione della settimana della mobilità sostenibile, promossa dalla Commissione Europea dal 16 al 22 settembre. Tutti possono agire nel quotidiano in favore di una mobilità più sostenibile e AGeV ce lo ricorda invitandoci a una versione speciale di Bimbimbici, proprio il 22 settembre, all’interno dei festeggiamenti della Comunità Pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster per il benvenuto a Don Luca.

Bicicletta e premi

La colorata carovana di biciclette di ogni età accompagnerà così Don Luca in un percorso lungo le vie di Venegono Superiore e Inferiore alla scoperta dei due paesi. All’arrivo, ci saranno premi per il più giovane, il più vecchio, la famiglia più numerosa e il costume più bizzarro. Bimbimbici, evento nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Amici delle Bicicletta e poi declinato a livello locale, vuole inoltre sollecitare la collettività a una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per una migliore qualità della vita. Ritrovo alle ore 15,00 in piazza San Giorgio a Venegono Superiore.

