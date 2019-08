Blues On The Road torna per la quarta volta a Canegrate nell’ambito del Sound Tracks Jazz&Blues.

Blues On The Road a Canegrate

Domenica 25 agosto si svolge a Canegrate la quarta edizione del festival: «Blues On The Road» nell’ambito della rassegna Sound tracks. Gli ospiti della serata che si esibiranno sul palco saranno: Egidio Ingala e The Jacknives con Alessandro Ponti. Il programma è fitto di appuntamenti musicali e di appuntamenti in più parti del paese. Si inizia già nel pomeriggio di domenica 25 agosto, quando alle 17.30 al Circolo Galilei in via Mameli 3, si esibirà Alessandro Ponti. Il tutto proseguirà alle 18.30 al Circolo Bell’Unione in Piazza Stazione con l’armonica di Egidio Ingala e la chitarra di Marco Gisfredi. Alle 21 in Piazza Matteotti si esibirà Alessandro Ponti e alle 21.30 sempre in Piazza Matteotti il concerto finale di Egidio «Juke» Ingala & The Jacknives. L’ingresso sarà libero per chiunque vorrà partecipare e l’evento è patrocinato dal Comune di Canegrate.

Alessandro Ponti

Alessandro Ponti è un cantante e chitarrista dei Blues e Ragtime. Inizia ben presto ad appassionarsi al blues e alla musica nera americana dei primi anni del ‘900. Nel settembre del 2014 prende un aereo per New Orleans ed è qui che suona in strada e in alcuni club. Da qui nasce il suo cd “Going back to Nola”, un omaggio al New Orleans e alla sua musica.

Egidio “Juke” Ingala

Egidio “Juke” Ingala entra a far parte in modo attivo della musici blues dalla metà degli anni ’80. Armonicista molto conosciuto, in Europa è famoso come innovatore dell’armonica blues. Nel 1999 esce “Nite Life Boogie”, il suo primo discorso. Nel 2001 pubblica “Divin’& Jivin'” che è stato premiato a Parigi come migliore album europeo agli Awards del Blues. Egidio “Juke” Ingala & The Jacknives sono famosi per offrire performance dal vivo altamente energiche e di alta qualità. La band è una delle più richieste trae rock blues della vecchia scuola nel panorama internazionale.

La rassegna Sound Tracks

Sound Track Festival è la manifestazione musicale di jazz e blues dell’Altomilanse che vede sei concerti a Lainate, Nerviano, Canegrate, Busto Garolfo, Parabiago e Cerro Maggiore con altrettanti protagonisti quali Paul Lamb, Fabio Treves, Egidio Ingala, Keit Dunn, Davide Speranzae Johnny Sansone.

