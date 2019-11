Bookcity 2019: a Parabiago tre ospiti d’eccezione

Bookcity 2019: a Parabiago tre ospiti d’eccezione

In contemporanea all’evento di Bookcity Milano, la Città di Parabiago da anni propone tre giornate di incontri letterari con autori di libri che si raccontano al pubblico attraverso interviste ed eventi live. Quest’anno il programma è particolarmente interessante, la Città di Parabiago ospiterà, infatti, autori di eccezione come Mario Furlan, conosciuto al pubblico per aver fondato i

City Angels e Massimo Priviero, noto cantautore e musicista alla sua prima esperienza

letteraria. Non mancheranno, però, autori locali come Tiziana Viganò e Giorgio Colombo, molto

seguiti dal pubblico parabiaghese.

Le parole del sindaco Cucchi

“In un periodo in cui si tende a leggere sempre meno libri cartacei -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- noi non desistiamo, anzi cerchiamo di promuovere sempre di più la cultura della scrittura e della lettura attraverso l’incontro con gli scrittori. Bookcity è sicuramente un’opportunità in tal senso perché permette il contatto con gli autori e, di conseguenza, la possibilità di farsi raccontare aneddoti, curiosità e motivazioni per lasciarsi affascinare dalle loro storie. Ringrazio a nome della città, tutti gli autori che hanno accettato il nostro invito di partecipazione a Bookcity, in particolar modo a Mario Furlan e Massimo Priviero che sappiamo essere impegnati anche su altri fronti. Appuntamento, quindi, in biblioteca… vi aspettiamo!”.

Il programma

I tre eventi si svolgeranno nella Biblioteca di via Brisa a Parabiago nel mese di novembre, saranno aperti a tutti con ingresso libero:

Giovedì 14 novembre alle 10 i ragazzi delle scuole superiori incontreranno MARIO FURLAN che parlerà del suo ultimo libro “FELICI PER SEMPRE”.

Venerdì 15 novembre alle 21 MASSIMO PRIVIERO presenterà il suo primo libro “AMORE E RABBIA” con un live musicale.

Sabato 16 novembre alle 15 l’incontro con TIZIANA VIGANO’ – “VIAGGI DI NUVOLE E TERRA” e GIORGIO COLOMBO – “E’ LUMINOSO L’UNIVERSO”

Mario Furlan

Da giovane profondamente infelice, pieno di problemi, insicuro, impaurito e arrabbiato con il mondo intero a Migliore Life Coach nel 2018 (prestigioso riconoscimento di categoria dell’Associazione Italiana Coach), oltre che Professore Universitario, giornalista e fondatore dei City Angels (nel 1994 a Milano). Per il suo impegno sociale con i City Angels è stato nominato socio onorario di del Rotary Club e del Lions Club. Ha ricevuto vari premi tra cui l’Ambrogino d’Oro, l’Ambassador for Peace, il Paul Harris Fellow del Rotary Club e il Premio Carlo Porta come milanese che ha onorato la sua città. Inoltre, è stato nominato Cavaliere dei Diritti Umani. “Ma, al di là dei titoli altisonanti -dice Mario Furlan- quel che conta è dare un senso alla propria vita attraverso l’aiuto a un fratello che soffre. Ed è questa la missione dei City Angels!”. Con lo stesso intento nasce la sua professione di Coach e di Professore, autore di molti libri di successo fino a “Felici per Sempre”, un manuale, ricco di esempi pratici tratti dalla vita reale, che ci indica come superare gli ostacoli, grandi e piccoli, di tutti i giorni. Un libro sincero, introspettivo, che trasmette energia positiva per aprirci gli occhi su cosa è la vera gioia. Partendo dal concetto che il mondo esterno riflette il nostro mondo interno, l’autore ci spiega che per cambiare, e migliorare, dobbiamo partire da noi stessi. Innanzitutto imparando ad accettarci e amarci per come siamo. Perché, come sosteneva già Aristotele, la perfezione non esiste. C’è sempre qualcosa che può essere migliorato; dunque non bisogna puntare a essere perfetti, ma a essere straordinari, nel senso etimologico del termine, fuori dall’ordinario, e a valorizzare la propria unicità. Con gli inevitabili limiti e difetti. Mettercela tutta è la chiave per sentirsi appagati e felici. È questo l’inizio del percorso verso la vera felicità. E anche se a volte ci smarriamo, l’importante è ritrovarci. La strada verso la felicità è facile, ma bisogna saper prendere la direzione giusta. E Furlan ci aiuta a farlo.

Massimo Priviero

Cantautore italiano che ha tenacemente seguito per 30 anni la sua vocazione in costante equilibrio tra musica e poesia, racconta la sua vita in un romanzo autobiografico e in un reading in cui musica e parole si fondono. Frammenti di letture tratte dal libro, aneddoti che si trasformano in canzone per ripercorrere il viaggio del racconto. 15 album pubblicati in Italia, ma non solo: da “San Valentino” – 1988 al recente concept “All’Italia”. Alcuni album sono entrati nelle classifiche dei dischi più venduti nel nostro paese. “Amore e Rabbia” è il suo primo libro, autobiografico ed è la fotografia di un uomo felicemente fuori dagli schemi. Profondamente vero, come vera è la sua vita fatta di vittorie e sconfitte, di cadute e ripartenze, di sorrisi e lacrime. Scritto durante un inverno in riva al mare Adriatico dove il viaggio ha avuto inizio. Gli amori giovanili per certo rock d’autore di strada, Dylan e Springsteen su tutti, il socialismo di Carlo Rosselli, la penna di Mario Rigoni Sten e pure la classe di Roberto Baggio convivono armoniosamente in una storia ritratto di un’anima intensa e fragile. “Amore e Rabbia” si completa con la prefazione di Matteo Strukul.

Tiziana Viganò

Editor e scrittrice da sempre e ha lavorato in una delle più importanti Case Editrici italiane. Ha dedicato molti anni alla psicologia, alla medicina naturale ed è Counselor: tante donne le hanno raccontato la loro vita, difficile o bellissima, dura e qualche volta violenta che hanno ispirato i primi tre libri pubblicati. “Come le donne”, (2012-16, PMedizioni) dodici racconti, storie di donne che hanno superato grandi difficoltà, ma hanno saputo ricostruire una nuova vita. “Sinfonia nera in quattro tempi” (2016, Youcanprint), un romanzo giallo dove le donne sono vittime o carnefici in relazioni di coppia malate. La trilogia sulle donne si conclude con “L’onda lunga del Titanic” (2017, Macchione Editore) un romanzo sulla bellezza dell’amore con importante flashback storico sul Titanic. Nel maggio 2018 esce “Noi e il Sessantotto”, Macchione editore, antologia di racconti di vari autori ideata, curata e in parte scritta da Tiziana Viganò. Viaggiare è la sua passione e le esperienze fatte per il mondo l’hanno formata: il suo quinto libro racconta tre percorsi particolari, in Sud Sudan, in Grecia e nella Repubblica Dominicana. “Viaggi di nuvole e terra”, 2018, Macchione. Collabora a vari siti web, scrive recensioni ed è autrice di http://tizianavigano.blogspot.it (cultura libri e società) e http://ilgustoeilgiusto.blogspot.it (benessere e cucina). Con il patrocinio del Comune di Rescaldina conduce la giornata per scrittori “Il vizio di scrivere”.

Giorgio Colombo

Giorgio Colombo è nato a San Giorgio su Legnano (Milano) nel 1947. Sposato da 48 anni con Wanda, ha 2 figli e 5 nipoti. Dopo gli studi tecnici ed il servizio militare svolto col grado di S. Tenente nel corpo dei Bersaglieri, ha intrapreso l’attività lavorativa che dal 1978 in avanti l’ha visto cofondatore e principale trainer di 3 fiorenti società sino a lasciarne la proprietà ai propri figli nel 2017. Tuttora in attività con la carica di Presidente in una delle 3 aziende, ha esordito nella veste di poeta con la raccolta “E’ luminoso l’Universo”, edita come fotolibro nel 2018 e nella quale rivede il proprio percorso di vita. Dall’amore giovanile, alla maturità professionale, al passaggio generazionale, attraverso gli elementi che maggiormente lo hanno caratterizzato: la moglie, i figli, i nipoti, le persone incontrate, le aziende, lo sport, l’arte, la musica, la fotografia. “E’ Luminoso l’Universo” si è classificato 5° assoluto (2° nei testi poetici) al II Premio Letterario Internazionale Città di Milano 2018 e ha ricevuto la Segnalazione di Merito al XXI Premio Letterario Nazionale Il Litorale città di Massa 2018. La silloge di “Infinito Orizzonte” si è classificata 3^ al Premio Letterario Europeo Montefiore e contiene le poesie “Quarto di Luna” classificata 1^ assoluta al VI Premio Letterario Nazionale Silarùs 2019; “Atlantico e Mare nero mare blu” hanno ricevuto segnalazioni di merito nei Premi Letterari ai quali nel 2019 hanno partecipato. La giuria del Premio Letterario Europeo “Massa città fiabesca di mare e di marmo” XIII Edizione 2019 mi ha nominato Poeta di Valore e per la fotografia “Kiwi in Love” Artista fotografo 2019.