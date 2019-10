Bilancio positivo per la decima edizione del Bosco Incantato organizzato dal Parco Pineta.

Bosco Incantato, in centinaia alla scoperta del Parco

Il cielo grigio non ha spaventato le centinaia di persone, oltre 600, che hanno partecipato domenica 22 settembre con curiosità ed entusiasmo alla nuova edizione dell’iniziativa Bosco Incantato organizzata dall’Ente Parco e supervisionata dai tantissimi e preziosissimi volontari G.E.V. schierati in gran numero per l’occasione. L’offerta culturale proposta da tutti i Partner presenti ha permesso di soddisfare un pubblico variegato che trova maggiormente nelle famiglie e nei bambini i principali interlocutori. E così chi ha scoperto il Parco per la prima volta è rimasto ammaliato da racconti sulla natura, da laboratori didattici a tema, da esperimenti pratici sulla forza motrice e cinetica o anche solo ha potuto raccogliere informazioni preziose per escursioni future nei Parchi limitrofi.

“Conoscere il territorio per difenderlo”

Soddisfatto il presidente del Parco Pineta Mario Clerici: “Ringrazio tutto il personale volontario e i partner che hanno partecipato all’evento per aver contribuito a rendere speciale questa giornata – ha commentato – perchè la sensibilizzazione del territorio passa anche da queste iniziative. Più le persone ci conoscono e più ci amano, perchè la biodiversità dei nostri territori va difesa in ogni modo, creando rete e facendo sinergie tra Enti, amministratori pubblici, politici, cittadini e associazioni”.

