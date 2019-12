Appuntamento in piazza mercato a Tradate il 6 gennaio per l’iniziativa “Brucia la Befana”.

Brucia la Befana a Tradate

Come tutti gli anni nel giorno dell’Epifania per tutti i bambini torna la Befana a Tradate. Appuntamento in piazza mercato 6 gennaio dalle 15.30, con momenti d’animazione, giocolieri e truccabimbi e la possibilità di acquistare e gustare caldarroste, cioccolata calda e vin brulè fino alle 17.30 quando l’effige della Befana sarà data alle fiamme. L’iniziativa organizzata dalla pro Loco col patrocinio del Comune, è dedicata al finanziamento delle attività di beneficenza dell’associazione Caenacolum Onlus di Tradate.

