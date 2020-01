Anche quest’anno in piazza mercato a Tradate è stata data alle fiamme l’effige della Befana, facendo beneficenza.

Brucia la Befana, fuoco in piazza mercato

Un pomeriggio di festa fra thè caldo, cioccolata e vin brulè, in attesa dell’ormai tradizionale falò della Befana organizzato anche quest’anno dalla Pro Loco in occasione dell’Epifania. Iniziativa che anche quest’anno ha attirato centinaia di persone in piazza mercato (oltre ai Re Magi) e permesso di raccogliere fondi che saranno devoluti all’associazione Caenaculum Onlus di Tradate. E per la prima volta, a sorvegliare il falò e garantire la sicurezza della manifestazione, accanto alla Protezione Civile, ai carabinieri e alla Polizia locale, i nuovi volontari dei Vigili del Fuoco di stanza in città.

