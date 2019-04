7 Aprile: Buon Compleanno Terra!

27°Edizione del Compleanno della Terra

Da anni leader per la sensibilizzazione e l’informazione ai cittadini sulle tematiche ambientali, la Regione Lombardia organizza per il 7 Aprile, in concomitanza con la Giornata del Verde pulito, la ventisettesima edizione del Compleanno della Terra.

Partecipano all’organizzazione anche le associazioni che, proprio nel Parco Bosco dei Ronchi hanno sede: il gruppo Alpini, la UILDM, l ‘ANFFAS e l’associazione Casa Scout Parco Ila.

Programma della giornata

Troppo spesso le, sempre meno, aree verdi delle città metropolitane sono lasciate in balia di se stesse, dei rifiuti e del degrado. È importante che i cittadini comprendano l’importanza di tutelare questi bellissimi spazi e diano, anche fisicamente, una mano per mantenerli puliti.

Il programma prevede la pulizia e manutenzione della parte pubblica del Bosco dei Ronchi, del sottobosco, con il taglio delle piante infestanti e la verniciatura delle dodici palizzate e, infine, la piantumazione di bulbi.

Nel pomeriggio il compleanno prenderà una piega più goliardica. Una grande festa è prevista, con giochi per ragazzi sul campo a fianco della ex casa di riposo Accorsi. Previsti il ponte tibetano e un’installazione “avventurosa” realizzata dagli scout.

Per gli adulti, invece, una passeggiata di esplorazione guidata per conoscere il parco Bosco dei Ronchi con alcune fermate nei luoghi cardine, quali l’ex Ila, la Colonia Elioterapica e la baita degli alpini. Qui è prevista la costruzione del ponte ciclopedonale, che unirà le due parti del bosco, ora divise da via Barbara Melzi .

Per rifocillarsi i volontari potranno, previo contributo di 5 euro, sedere alla grande tavolata, apparecchiata per le ore 12:00.

Il contest fotografico

Una bella novità quest’anno, quella del concorso fotografico per premiare le foto più belle scattate in occasione della Giornata del Verde pulito in tutta la regione. Ogni comune parteciperà con le foto più significative, perciò, per chi volesse contribuire con uno scatto, occorrerà munirsi di macchina fotografica o smartphone e inviare il proprio ricordo a parco.ronchi@gmail.com

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE