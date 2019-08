Busto Garolfo, diversi eventi in programma per l’estate bustese.

Busto Garolfo: in cammino con la Pro loco

Per la sera di venerdì 2 agosto 2019, la Pro loco di Busto Garolfo – con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo volontari della Protezione Civile – organizza una camminata fino alle “Quattro bocche”, un’occasione per conoscere meglio il Parco del Roccolo. Ad accompagnare la serata, anguria, bibite e musica in compagnia. Il ritrovo è fissato per le 21.15 al “Lavatoio”.

Gli altri eventi in programma

Altri eventi in programma sono organizzati dal Gruppo anziani e pensionati per tutto il mese di agosto e si svolgeranno nell’area feste del parco comunale. Si tratta dell’Agosto al parco, una serie di pranzi, cene e serate musicali per tutti. Il primo appuntamento sarà domani, sabato 3 agosto, con una cena in compagnia e una serata danzante con Stefano Siena. Le prenotazioni al numero 3317059036.

