Caccia al Tesoro in Maschera: grande successo per la prima edizione della manifestazione che si è svolta stamani, sabato 9 marzo 2019, a Legnano.

Caccia al Tesoro in Maschera: 210 i bimbi presenti

Duecentodieci bambini delle scuole primarie, questa mattina, sabato 9 marzo 2019, hanno partecipato alla prima edizione della “Caccia al Tesoro in Maschera”, promossa da Artigiani del Borgo, Morello, Piccoli Passi e Pingu’s English, col patrocinio del Comune di Legnano. Il percorso si è snodato tra i negozi del centro, compresi quelli nell’area Ztl che hanno partecipato all’iniziativa, che ha avuto partenza ed arrivo in piazza Assi di fronte a Morello.

Ventuno le squadre in campo

I bambini sono stati suddivisi in 21 squadre, ognuna contrassegnata da un colore diverso. Per ogni squadra era previsto un percorso a tappe nelle varie attività commerciali aderenti, da effettuarsi previa risposta ad alcune domande. All’interno della attività commerciali, ai bambini venivano poi consegnate delle tessere per necessarie per comporre un puzzle, vero momento clou della manifestazione.

La creazione del puzzle

Ai gruppi di partecipanti poi è stato chiesto di ricomporre il puzzle il più velocemente possibile. A essere premiate le prime 5 squadre che hanno terminato la ricomposizione. La manifestazione si è conclusa con un aperitivo per tutti i presenti rigorosamente analcolico offerto da Morello, ideatore insieme a agli Artigiani del borgo dell’iniziativa. Ecco i negozi che hanno partecipato all’iniziativa: Profumeria Orchidea, gioielleria Sironi, le giocattolerie Il Mattoncino e La Città del Sole, Landini calzature, abbigliamento Loft73, Original Marines e Suite102, ottica Legnano e Gallo, boutique Il Bianconiglio, Mondadori bookstore, cartoleria Cremonesi, bar dei Capitani, cornici d’arte Locarno, Disco Stores, il negozio di scarpe Nordkapp, l’erboristeria Erba del Sole, il panificio Giussani, la tabaccheria San Magno, la scuola di lingue Pingu’sEnglish.

(Foto e video di Elena Montagnoli)

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE