Calvignasco, si ricostituisce la Pro loco

Si ricostituisce la Pro loco di Calvignasco: l'appuntamento con una assemblea ad hoc è per le 21 di venerdì 21 giugno in municipio (via Fiume 5, Bettola). Durante la serata, informa l'invito del comitato promotore, sarà possibile iscriversi versando la quota associativa annuale di 10 euroo, che darà diritto la sera stessa a partecipare alle elezioni dei membri del consiglio direttivo. L'associazione aveva avuto un rapporto non sereno con la precedente amministrazione guidata da Matteo Motta. E la ricostituzione dell'ente era stato indicato dodici mesi fa dal neoeletto sindaco Giuseppe Gandini come uno degli obiettivi del suo mandato.