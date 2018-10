Domenica 28 ottobre si svolgerà la quarta edizione del CAMPIONATO INTERSOCIALE ALTOMILANESE.

Campionato intersociale Altomilanese

Come negli anni passati la manifestazione sarà strutturata in due fasi: una parte turistica (km 47) e una agonistica (km 45). La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti delle società partecipanti e tesserati per gli Enti riconosciuti dal Coni, in possesso per l’anno 2017 della licenza di cicloturista e/o cicloamatore e/o ciclosportivo. Il ritrovo è previsto ore 7,15 al Padiglione delle Feste di Villa Litta – via Caduti di Nassiria a Lainate. La partenza per la cicloturistica è fissata per le ore 8, mentre il via per la gara agonistica è atteso per le 10,30.

Come concludere in bellezza la stagione dell’U.S. Legnanese

La manifestazione sarà l’occasione per chiudere ufficialmente una stagione storica per l’U.S. Legnanese 1913 con la celebrazione della 100° Coppa Bernocchi, anticipata da un calendario intenso che ha permesso agli sportivi di vivere grandi emozioni con i Campionati Italiani Master e la presentazione delle squadre partecipanti alla Coppa Bernocchi e ai curiosi di avvicinarsi al mondo della mobilità sostenibile con BicInFesta. Un anno reso straordinario grazie al supporto dell’Amministrazione legnanese che sostenuto la sportiva in ogni iniziativa, degli sponsor che hanno scelto di “salire in sella” e del pubblico che non ha fatto mancare partecipazione ed entusiasmo.