Campionesse sportive di San Vittore Olona premiate dal sindaco (e assessore allo Sport) Daniela Rossi prima del Consiglio comunale.

Campionesse sportive premiate

Per loro gli applausi di tutta la comunità. Stiamo parlando delle campionesse sportive di san Vittore Olona che sono state premiate ieri sera, lunedì 30 settembre 2019, dal sindaco (e assessore allo Sport) Daniela Rossi prima di iniziare il Consiglio comunale.

“In veste di primo cittadino – ha esordito Rossi – un premio per queste donne, abbiamo scelto di iniziare da loro, che si sono portate a casa una medaglia d’oro come simbolo di stile di vita”.

Gli applausi sono stati per l’atleta Barbara Martinelli medaglia d’oro sui 1500 m W50 (5:33.56) agli European Master Games 2019 Torino il 29 luglio 2019, medaglia d’oro negli 800 mW50 (2:24.90 agli European Master Games 2019 di Torino del 2 agosto 2019, per Beatrice Ricelli medaglia d’oro nel nuoto sincronizzato, titolo conquistato con Liliana Baraldo (per prime in Italia nella storia di questa disciplina hanno tagliato il nastro nelle Sincro Master 60-69 col loro esercizio, nuovo primato anche per la società Rari Nantes di Legnano, e per Marinella Sciuccati, il 30 giugno medaglia d’oro nei campionati europei di duathlon (ciclismo e corsa) sprint e medaglia d’oro agli europei di duathlon classico a Targ Mures (Romania), medaglia d’oro nell’aprile 2019 al campionato italiano di duathlon classico, ad agosto oro nel Duathlon sprint, nel Cronometro e nel Gran fondo agli europei Master Game di Torino.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE