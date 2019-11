Un sabato sera di musica per aiutare cani e gatti randagi.

Animali randagi, una mano a Mondo Vagabondo

Un sabato sera all’insegna della buona musica, in collaborazione con Studio’s Art & Music Factory, Scuola di Musica e Canto di Cocquio Trevisago, per un fine speciale: raccogliere fondi per l’associazione “Mondo Vagabondo” che da anni si occupa di cani e gatti randagi. Canzoni della musica pop italiana attuali ma con un qualche incursione nel passato, saranno cantate dal vivo, con interpretazioni suggestive e coinvolgenti per il pubblico. L’appuntamento è per sabato 9 novembre alle 21 presso l’auditorium San Giovanni Bosco in S. Ambrogio – Varese.

LEGGI ANCHE: La convenzione europea per la salute degli animali