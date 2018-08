Sagra di S.Bartolomeo, edizione con i fiocchi a Cantalupo.

Successo per la Sagra di S.Bartolomeo

Una piazza strapiena di gente per l’ultima serata dell’edizione 2018 della Sagra di S.Bartolomeo nella frazione di Cantalupo. Da venerdì 24 a lunedì 27 agosto, musica, cucina, cultura e gran finale ieri sera con lo spettacolo di illusionismo del Mago Geko e il ritorno dei fuochi artificiali dopo lo stop dell’anno scorso.

E poi la lotteria ha archiviato un’altra edizione super.

LE FOTO:

I ringraziamenti degli organizzatori

Un grazie è arrivato dal circolo culturale “Il Campanile” che organizza la sagra: “Un grazie a chi si è adoperato per la sagra – ha dichiarato il circolo -: il Comune, la parrocchia, tutti gli sponsor, i commercianti, tutti coloro che ci hanno messo a disposizione mezzi e attrezzature, i fiori, il rinfresco, alla Singwolf Production per il palco, tutti coloro che ci hanno aiutato per le installazioni e impianti, e tutti i volontari, persone speciali che spendono del loro tempo, delle loro vacanze per impegnarsi e prodigarsi per questa manifestazione”.

