Stasera ci saranno i fuochi artificiali.

Sì ai fuochi, stamattina il sopralluogo della commissione

Stasera ci saranno i fuochi artificiali, gran finale della Sagra di San Bartolomeo che si sta svolgendo a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. L’anno scorso lo spettacolo pirotecnico non aveva avuto luogo per via di alcuni aspetti di sicurezza. Ora invece è tutto pronto per la conclusione della sagra.

Stamattina si è svolta la commissione sugli esplosivi: si è svolto il sopralluogo alla presenza delle autorità comunali, degli organizzatori dell’evento, della Prefettura, Questura, vigili del fuoco e carabinieri artificieri (nelle foto lo scoppio di prova).

La soddisfazione dell’assessore

“E’ stato un lavoro duro e faticoso – afferma l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale, Commercio e Protezione civile Fabrizio Sberna – dopo il diniego dello scorso anno quando in Comune c’era il commissario prefettizio a causa del terreno e molto altro. Non erano mancate le lamentele da parte della popolazione. I fuochi sono la degna chiusura di una manifestazione che nasce come benedizione del bestiame, non averli sarebbe come avere un animale zoppo. Ci siamo messi d’impegno, io e il capogruppo di maggioranza Alessandro Provini, con l’ottima collaborazione del circolo culturale Il Campanile riuscendo a portare a casa il risultato. Oggi, alle 12, si è svolta la commissione che ha verificato come l’area rispondesse ai requisiti e dando il nulla osta per i fuochi. Vi è il rispetto delle regole di sicurezza per l’attività pirotecnica”.

