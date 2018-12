Carrellata di eventi nella nostra regione per salutare il 2018 e dare il benvenuto al Capodanno 2019. I concerti in piazza stasera in Lombardia, ma anche nelle altre regioni in cui è presente il Gruppo Netweek.

Capodanno 2019 a Bergamo

La serata del 31 dicembre a Bergamo è caratterizzata anche quest’anno dal grande evento in piazza Matteotti con Radio Number One. Il palco è aperto dalle 20 alle 2 di notte: ci sono gli speaker ufficiali della radio, cioè Miky Boselli, Guglielmo Meregalli e l’anchorman Paolo Corazzon. A seguire uno showcase di danza e canto diretto dall’ospite principale della serata, Garrison Rochelle, coreografo e volto televisivo di “Amici” di Maria de Filippi, presente con alcuni artisti della sua scuderia.

Fuochi d’artificio sul lago a Como

Lo show piro-musicale a Como si potrà ammirare da quello straordinario palcoscenico naturale che va da Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio Brunate. Grazie alla collaborazione con Ghi.Mas snc Servizi Subacquei, il lancio dei fuochi avverrà su una zattera posizionata a 250 circa metri dalla riva, limitando così l’impatto acustico per le zone del centro cittadino.

Festeggiamenti in piazza a Monza

Il Comune di Monza segnala anche i festeggiamenti in piazza per brindare insieme al nuovo anno.

Appuntamento a partire dalle 24 in Piazzetta tra Vicolo Colombo, Vicolo Molino e Spalto Santa Maddalena per una piacevole sbicchierata tra gli spalti.

Mentre in piazza Trento e Trieste dalle 21.30 pista di pattinaggio aperta, in attesa della mezzanotte quando verrà offerto panettone e spumante a tutti i pattinatori.

Ma eventi e concerti non mancheranno neppure a Lissone, Seregno, Cesano, Arcore e Vimercate:

Capodanno a Lecco: magia e fuochi d’artificio in città

Il 31 dicembre 2018 la Città di Lecco ospiterà un grande show, tutto dedicato alla magia e all’illusionismo. Saranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti internazionali della magia e dell’illusionismo. Si alterneranno sul palco numeri di magia, disegni con la sabbia, escapologia e ombre magiche, che ci accompagneranno nel nuovo anno.

Sondrio e la Valtellina in festa

Quest’anno la notte di San Silvestro in Piazza Garibaldi si presenta rinnovata e piena di emozioni e divertimento:

dalle 20.00: diffusione di musica su CD con distribuzione di palloncini ai bambini

dalle 21.30: animazione con intrattenimento per famiglie e giochi a premi e presentazione degli eventi

dalle 22.00: animazione con RADIO NUMBER ONE PARTY : musica revival e dance attuale

: musica revival e dance attuale dalle 23.30: preparazione al Capodanno

alle 24.00: coreografie con stelle di Natale e sparacoriandoli, spumante e bisciola offerti alla cittadinanza per accogliere insieme il nuovo anno

alle 00:15: RADIO NUMBER ONE PARTY con animatore e DJ, spaziando dai revival anni ’80, ’90 e 2000 alla dance attuale, distribuzione di gadget e braccialetti luminosi al pubblico. Collabora all’evento anche il Grand Hotel della Posta con un punto vendita di bevande calde che sarà allestito nell’area riscaldata antistante l’albergo. La Pista di Pattinaggio su ghiaccio sarà aperta fino a notte inoltrata.

Tantissimi eventi anche a Morbegno, Tirano, Chiavenna e Livigno:

Capodanno a Milano e in Provincia

Impossibile un’esaustiva conta degli eventi per san Silvestro nel capoluogo di regione. Ma in piazza Duomo a Milano per Capodanno 2019 è ormai tradizione il super concerto. Quest’anno toccherà a Francesco Gabbani.

Capodanno a Brescia: cosa fare

Dalle 21, a Brescia, animazione di Simone Loda e Mark Ropes. Alle 22 andrà in scena lo spettacolo di Alice: a interpretare il ruolo della protagonista sarà la cantante Cinzia Carreri, concorrente di The Voice 2018, affiancata dal comico e attore Giorgio Zanetti, speaker di Radio Bresciasette. Alle 23 saliranno invece sul palco la giovane band fiorentina Street Clerks. Dopo il brindisi di mezzanotte e fino all’1.30, si scatenerà un party a cielo aperto con tutte le hit più conosciute del momento.

Capodanno 2019: gli eventi nelle piazze della Bassa

Cremona

A Cremona il capodanno in piazza Stradivari inizierà alle 22 con il concerto live della cover band Settesotto Settesotto. Alle 24.00 dopo il Brindisi di Mezzanotte si balla con il Dj set di Rocco Stranges Dj by Gemelli Diversi.

Lodi

Ritorna in Piazza della Vittoria anche nel 2018 la festa per salutare insieme il nuovo anno a Lodi. L’animazione parte alle ore 21 con il concerto della 0382 BAND, formazione locale che propone i celebri brani di Maz Pezzali e degli 883, per proseguire quindi con un ricco dj set a cura di dj Giulio Bass – vocalist Kicca B, dj Jump e, direttamente da Radio 105, Martin Klein. LEGGI ANCHE: Capodanno in piazza Lodi 2019, ecco il programma Mantova

A traghettare i mantovani nel 2019, dal palco di piazza Sordello, saranno Lo Stato Sociale e i Planet Funk. I bolognesi accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte, lasciando poi il palco ai napoletani Planet Funk. Dj set fino alle 3 del mattino. Lo spettacolo pirotecnico non mancherà.

Pavia

Il capodanno di Pavia sarà animato, a partire dalle ore 22, dal loggiato del Broletto da Dj set con con Frida Mea e Alex Uhlmann (Planet Funk).

In Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana

Un super programma in piazza a Verona

James Taylor Quartet, Ridillo e il vincitore di X Factor Anastasio sono solo alcuni dei protagonisti della grande notte di San Silvestro di piazza Bra, a Verona. L’evento, promosso dal Comune, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è organizzato da Doc Servizi in collaborazione con Studioventisette.

Francesco Renga e Baby K per il Capodanno di Firenze

La notte più lunga dell’anno a Piazzale Michelangelo a Firenze vedrà le due stelle della musica Francesco Renga e Baby K. La serata sarà presentata e animata dai dj di Radio Bruno, che trasmetterà l’evento in diretta radio e tv. Ingresso libero dalle 21.

Capodanno in piazza a Torino

Immancabile l’evento in piazza a Torino. Dopo lo stop del capodanno 2018 quando venne organizzato il maxi concerto al Pala Alpitour e l’evento allo Spazio 211, torna quest’anno il capodanno in piazza nella splendida cornice di piazza Castello. Qui, manco a dirlo, il tema sarà quello della magia, filo conduttore di una serie fantastica di eventi e iniziative organizzati in tutto il mese di dicembre per festeggiare il periodo natalizio. Sul palco saliranno maghi, ballerini e illusionisti per uno spettacolo unico e indimenticabile.

La Pausini a Montecarlo, The Kolors a Sanremo e gli altri eventi in Liguria

