Capodanno in piazza Maggiolini a Parabiago: tutto pronto per la Zarro Night.

Capodanno in piazza: “Un’occasione per tutti”

“Quest’anno abbiamo pensato di organizzare un evento gratuito in piazza Maggiolini, per giovani ma non solo, per passare insieme la notte di fine anno”. Queste le prime parole cariche di orgoglio del sindaco Raffaele Cucchi durante la conferenza stampa di oggi, martedì 10 dicembre 2019, indetta per presentare “Parabiago Music On”, il concerto di Capodanno che prevede la Zarro Night con la partecipazine speciale di Dj Matrix. Un evento offerto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Servizi Villa Corvini, il Rugby Sound e la Shining Production. Un successo che tenta il bis dopo l’exploit della serata suk palco del Rugby Sound questa estate. “Abbiamo pensato di offrire un evento che avesse un taglio giovanile, ma che possa essere anche trasversale – spiegano dalla Shining -; un modo per dare a tuti la possibilità di passare un Capodanno tutti insieme”. “Speriamo che possa essere un bel servizio anche per i cittadini dei comuni limitrofi” chiosa Cucchi.

Il regolamento e la pre registrazione

A spiegare il regolamento è sempre il primo cittadino Cucchi: “La capienza massima è di 5mila persone. L’apertura varchi è prevista dalle 20.30, e alle 21 inizierà il concerto con la band locali. Il concerto Zarro Night e Dj Matrix è previsto invece dalle 22 fino alle 2 di notte”. Per accedere all’area è necessario pre registrarsi (il biglietto è comunque gratuito) al seguente link: bit.ly/ZarroNightParabiago_Capodanno2020. La pre registrazione stampata o in versione digitale dovrà essere esibita al personale presente ai tre varchi di ingresso (da via Sant’Ambrogio, via San Michele e via Sant’Antonio).

La viabilità

L’Amministrazione poi spiega che piazza Maggiolini sarà accessibile dagli autoveicoli, solo per il transito e per l’accesso alle funzioni religiose, fino alle 19 da via Sant’Ambrogio e da via Sant’Antonio in direzione via San Michele. La via Santini e i parcheggi non saranno accessibili in quanto l’area sarà a servizio degli organizzatori dell’evento. I parcheggi a disposizioni degli utenti della piazza saranno limitati nel numero al fine di garantire il loro monitoraggio delle strutture. I residenti potranno lasciare la piazza fino alle 22 e gli autoveicoli pacheggiati dovranno essere rimossi entro e non oltre le 20. Il parco di Villa Corvini chiuderà alle 19.

Divieti e restrizioni di accesso all’area

Sindaco e assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli spiegano quanto la sicurezza sarà la priorità. “Ovviamente seguiremo le linee guida 2018, disponendo un numero di servizio d’ordine e sicurezza ben maggiore – spiegano gli amministratori -. In campo ci saranno agenti della Polizia locale, carabinieri, volontari della Protezione Civile, personale di sicurezza. Sulla sicurezza abbiamo investito molto”. All’interno dell’area saranno vietati: zaini, valigie, bombolette spray, coltelli, catene, pietre, fumogeni, petardi, armi, materiale infiammabile, bevande alcoliche (qualsiasi altra bevanda sarà venduta direttamente negli stand all’interno dell’area del concerto), bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli. penne e puntatori laser, animali, biciclette e pattini. sacchi a pelo e tende, strumenti musicali.

I ringraziamenti

Il sindaco infine ringrazia “il Centro Servizi Villa Corvini, il Rugby Sound, tutti gli assessori, l’Ufficio tecnico, l’ufficio Polizia locale e l’ufficio Cultura. Grazie anche alle attività commerciali della piazza che resteranno aperti per l’occasione. In piazza sarà anche presente una sorta di street food”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE