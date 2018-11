Carabinieri in festa a Nerviano.

Carabinieri riuniti per la loro patrona

Grande festa per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. Domenica 25 novembre, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, santa messa alla presenza dei militari della stazione di Nerviano, dei sindaci di Nerviano Massimo Cozzi e di Pogliano Vincenzo Magistrelli e degli organizzatori ossia l’Associazione nazionale carabinieri di Nerviano del presidente Giuseppe D’Amelio. Gli uomini dell’Arma nervianesi hanno presenziato guidati dal maresciallo capo Antonio Del Giudice.

I riconoscimenti

Poi, a pranzo, le premiazioni: pergamena dal Comune per i 20 anni di volontariato per il presidente dell’associazione nazionale di Nerviano Giuseppe D’Amelio, Giorgio Bertolotti e Stefano Ceriani, poi ai soci Giovanni Pezzaglia, Giovanni Paolo Filippozzi, Silvio Airoldi, Fabrizio Picchiò e all’indimenticato ex presidente Giuseppe Valli.

«Siamo contenti – ha commentato D’Amelio -, siamo sempre al fianco della comunità e dei bimbi delle scuole e per i questi piccoli siamo come dei nonni. Siamo fieri del rapporto che si è instaurato tra noi e i cittadini, stiamo seminando bene”.

