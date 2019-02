Carnevale a Tradate, i carri ci saranno.

Carnevale a Tradate, grande ritorno

Si torna a festeggiare il Carnevale in grande stile a Tradate. Dopo alcuni anni decisamente “sotto tono”, dopo l’addio dall’organizzazione degli oratori, torneranno quest’anno i carri e la sfilata (anzi, due sfilate) fino a piazza Mazzini dove si terranno i festeggiamenti. Merito di un lavoro durato mesi che ha coinvolto associazioni, scuola, chiesa e commercianti e coordinato dall’assessore Erika Martegani.

Appuntamento il 9 marzo

Tutti pronti, quindi, per il 9 marzo. “La città tornerà ad essere invasa da mascherine, stelle filanti, coriandoli e carri allegorici realizzati dagli Amici dell’Asilo e da Quelli delle Ceppine” promette Martegani. Il tema? Una sfida, lontana da principesse, supereroi e dai “classici” di Carnevale. In occasione dei 500 anni dalla morte, anche il Carnevale sarà occasione per celebrare Leonardo Da Vinci.

