Carnevale di Cantalupo, grande successo per l’annuale festa nella frazione di Cerro Maggiore.

Carnevale di Cantalupo, sfilata di carri e maschere

Ad aprire la festa di Carnevale è stata la tradizionale sfilata di carri e maschere a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Domenica 3 marzo 2019, infatti, tantissime le persone che hanno affollato il centro della cittadina per non perdersi quella che è considerata una delle sfilate più belle, e quindi imperdibili, di tutto l’Altomilanese. Come sempre promossa dagli infaticabili volontari della frazione, ecco che anche quest’anno si sono ammirati carri bellissimi, tutto con pioggia di coriandoli e sorrisi.

Grande l’impegno anche sul fronte della sicurezza, con volontari attenti a far sì che tutto procedesse per il meglio.

LE FOTO: