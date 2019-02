Carnevale in anticipo a Turate: è quasi tutto pronto in oratorio per la sfilata in maschera che andrà in scena domenica pomeriggio, una settimana prima della tradizionale festa secondo il rito ambrosiano. In questo modo, in caso di maltempo, la festa non verrà annullata definitivamente, ma rinviata alla settimana successiva per la gioia dei bambini e di chi ha contribuito alla realizzazione dei carri.

Carnevale in anticipo a Turate

L’appuntamento è per domenica 3 marzo alle 14.30 in oratorio, dove partirà il corteo di carri e costumi ispirati a Leonardo Da Vinci. Dopo la sfilata nelle vie del paese, la festa e il divertimento continueranno in oratorio tra balli di gruppo e dolci specialità. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a sabato 9. Nella serata di sabato prossimo si terrà anche la festa dedicata a preadolescenti, adolescenti e giovani dalle 20.45 a mezzanotte. L’evento sarà ispirato al tema dei cartoni animati.

