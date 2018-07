Castano in Rosa 2018: tutto pronto per la manifestazione di venerdì 20 luglio a Castano Primo.

Castano in Rosa: il programma

Tutto pronto per la Castano in Rosa del 2018. L’evento prenderà avvio alle 19.30 e coinvolgerà Piazza Mazzini, Piazza Dante, Corso San Rocco e Corso Martiri. Nel corso della serata verranno premiate le persone con il “look più rosa che c’è”. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata al 21 luglio.

Le iniziative

Previste surante la serata una serie di iniziative. Per le “vetrine in rosa” saranno esposte opere e foto al femminile per l’intera settimana. nell’ambito di “fotografie al femminile”, invece, al Broletto rosa set fotografico di Sfumature Castanesi e Auser Filo. Intanto in piazza Mazzini è prevista una sfilata di moda e, alle 22.15, musica dal vivo con “Italian Women Tribute”; al vecchio forno, invece, il gruppo “Urlo”. In corso San Rocco, intanto, previsto make up e molto altro. A questo si aggiungono i tanti aperitivi proposti dai negozi castanesi e gli esercizi commerciali resteranno aperti. Per “Sport e Danza in Rosa” previste esibizioni di gruppi sportivi e delle associazioni di danza.

