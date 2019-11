Cena col fantino Giovanni Atzeni per la contrada giallorossa.

Cena col fantino al maniero di via Dante

Oltre 200 contradaioli animati da una grande passione come quella per i colori giallorossi, un fantino, Giovanni Atzeni, che con grande umiltà promette di onorare per il sesto anno consecutivo la giubba della contrada che lo fa sentire a casa propria, una cena particolarmente curata e completamente realizzata tra le mura di via Dante da un gruppo cucina molto vivace e attento, di volta in volta, nella scelta del menù. Con questi tre ingredienti miscelati nella giusta dose non ne poteva che scaturire un serata davvero speciale per la contrada Legnarello; una serata caratterizzata da un grande entusiasmo e da una grande euforia tanto da far pensare, tra cori e canti, di essere già a maggio.

Intanto fervono i preparativi per un dicembre magico

Ma siamo solo a metà novembre e mentre con la fantasia si può viaggiare molto in là nel tempo pensando all’ultima domenica di maggio, la mente si concentra sull’organizzazione di tutte quelle iniziative che come da antica e consolidata tradizione sanno rendere magico il dicembre giallorosso e che culmineranno con il mercatino di Natale che si svolgerà in maniero da venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre.

