«…Vi troverete coinvolti in un mistero…».

Cena di gala di fine estate, è mistero a Rescaldina

“Metti una cena di gala in una serata di fine estate a Rescaldina”…Ecco il testo del terzo degli indizi che stanno spopolando sui social nelle ultime settimane, lasciando le persone avvolte nel mistero. Sono già state pubblicate tre locandine, che mano a mano stanno rivelando sempre più dettagli sul misterioso evento, appunto una cena di gala che avverrà verso la fine dell’estate.

Le tre immagini compongono sempre più una scena completa: all’inizio solo un sipario aperto e un palco illuminato dai riflettori. In seguito, l’ombra di un cameriere si è stagliata sullo sfondo del palco, introducendo la cena di gala. La terza immagine invece, pubblicata pochi giorni fa, rappresenta l’ombra di un detective accompagnata dalla scritta: «…Vi troverete coinvolti in un mistero…».

Di cosa si tratta, è uno scherzo o è qualcosa di sorprendente? Aspettiamo nuovi indizi, dato che nessuno ancora spiega cosa siano queste misteriose locandine, ma ormai sembra che ci stiamo avvicinando alla soluzione.