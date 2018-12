Cento Mete d’Italia: tra i Comuni premiati nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 dicembre, al Senato c’è anche Castano Primo.

Cento Mete d’Italia: la cerimonia al Senato

Si è svolta a Palazzo Madama a Roma la cerimonia di premiazione per quei progetti che, secondo un’apposita commissione presieduta dall’ex ministro e presidente di sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini, valorizzano il territorio. Tra i paesi premiati c’è anche Castano Primo. Il Comune non è stato scelto solo per le 100 Mete d’Italia, ma è arrivato anche tra i primi dieci paesi nell’ambito della sezione “Orchidea”, ovvero per la valorizzazione del territorio.

Il progetto

Il progetto con il quale Castano Primo è stato premiato è quello del Parco Sciaredo, e in particolare per l’idea di compartecipazione tra Comune e istituto Torno. Inoltre, il progetto è stato ritenuto valido perché innova una zona, senza però stravolgere il luogo. E così Castano Primo è stato nominato “Comune di eccllenza”.

La soddisfazione del sindaco

Soddisfatto per il risultato ottenuto il primo cittadino Giuseppe Pignatiello: “Sono orgoglioso di aver rappresentato Castano Primo, nominata tra le 100 Mete d’Italia. Non smetterò mai di impegnarmi per cercare di rendere ogni giorno la nostra Città sempre migliore”.

