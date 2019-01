Al via domani, lunedì, la distrubuzione a Ceriano Laghetto del “Taccuìn Cerianès”-

“Taccuìn Cerianès”, l’amico delle famiglie cerianesi

Sarà distribuita all’inizio della prossima settimana l’edizione 2019 del “Taccuìn Cerianès”, il calendario-almanacco che da molti anni è diventato un prezioso amico di tante famiglie cerianesi. Si tratta di un’opera realizzata dai volontari del Circolo storico cerianese che con grande passione, impegno e generosità, indagano per mesi sui documenti storici, le immagini, gli aneddoti, per restituirci pezzi della nostra storia locale.

Un anno dedicato agli antichi sentieri

Quest’anno, il calendario sarà dedicato agli antichi sentieri, le “stradelle” di campagna che univano le cascine prima ancora dei paesi. Ognuna porta con sé una storia, alcune davvero curiose. Molte sono rimaste nei ricordi di chi le ha percorse per anni, d’estate in pieno sole ricordandone colori e profumi o d’inverno al buio quando tutto sembrava uguale ed era difficile mantenere l’orientamento.

Appuntamento irrinunciabile

“Come ogni anno, pagine da sfogliare, leggere, osservare, riempire magari di appunti e annotazioni, che sapranno accompagnarci giorno per giorno nel nuovo anno”, spiega Rinangelo Prada del Circolo storico cerianese. “Il Taccuìn Cerianès – aggiunge e conclude il sindaco Dante Cattaneo – è un appuntamento irrinunciabile, uno strumento prezioso che ci accompagna di anno in anno lungo le stagioni e per il quale dobbiamo essere innanzitutto grati ai nostri volontari del Circolo storico, che ci aiutano a scoprire e tramandare pezzi importanti della nostra storia”.

