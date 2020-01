Dal 27 gennaio al 16 febbraio la biblioteca di Venegono Inferiore sarà chiusa al pubblico.

Biblioteca di Venegono, lavori in corso

Primo intervento in vista per la biblioteca di Venegono Inferiore che quest’anno sarà interessata da un intervento completo di restyiling, con 80mila euro per l’arredamento e 95mila per la manutenzione straordinaria. Un progetto contestato dalla minoranza di La Svolta per Venegono anche in consiglio comunale, ritenendolo “un progetto esoso con divani da 750 euro e poltrone da 450”. L’Amministrazione comunque non sembra intenzionata a fare alcun passo indietro. La prossima settimana, il primo passo con la sostituzione di tutti i serramenti, già in corso sul resto del municipio e finanziata grazie al contributo di 70mila euro ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico per l’efficientamento energetico. Opera questa che sarà effettuata appunto tra il 27 gennaio e indicativamente il 16 febbraio. “Questa è la prima fase – fa sapere il sindaco Mattia Premazzi – gennaio e indicativamente il dopodiché procederemo con la ridefinizione di tutti gli spazi interni e il posizionamento dei nuovi arredi. Se tutto andrà come previsto, massimo in autunno la città avrà una biblioteca completamente rinnovata e moderna”.

