Ciclo di incontri pedagogici da giovedì 18 ottobre.

Ciclo di incontri pedagogici

Giovedì 18 ottobre, alle ore 21 al Circolo Vela in via Don Minzoni 2 a Vedano Olona, inizia il ciclo di incontri pedagogici promosso dal Comune di Vedano Olona e dalla cooperativa l’Aquilone nell’ambito del progetto Ve.Di. Il primo appuntamento dal titolo “Io cresco libero” sarà tenuto dal Dott. Albero Pellai, noto psicoterapeuta dell’età evolutiva. Sarà dedicato al rischio “dipendenza”

nella vita dei ragazzi e delle ragazze ed a individuare le scelte educative più consone per fare prevenzione all’interno delle relazioni famigliari ed educative.

I prossimi appuntamenti

– 8 novembre alle 21 “Virtualmente Compatibili 1, genitori e figli nell’era virtuale: I Videogiochi” con il Dott. Matteo Zanon in Villa Aliverti a Vedano Olona

– 22 novembre alle 21, “Virtualmente Compatibili 2, genitori e figli nell’era virtuale: I Videogiochi” con il Dott. Matteo Zanon e la Dott.ssa Antonella Marzioli in Villa Aliverti a Vedano Olona.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE