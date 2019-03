All’interno del progetto CinemaScuolaLAB, il Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano apre questa undicesima edizione, in collaborazione con il MIUR e l’Institut Français, con il film Au bout des doigts (Nelle tue mani), in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La pellicola, in programma presso il Cinema Sala Ratti, la sera di lunedì undici marzo, ore 21.00, sarà introdotta da Sergio Grega, Presidente del Cineforum e da Gisella Langé con la partecipazione di Colas Davaud e Ileana Guzman, attachée dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Colas Davaud

Davaud, esperto di didattica cinematografica e docente presso la scuola francese di Amburgo, animerà un atelier pedagogico dopo ogni proiezione dedicata agli studenti, suggerendo esercizi e analisi di sequenze cinematografiche.

Il Film

Mathieu Malinski è un ragazzo delle banlieue che vive di espedienti e che custodisce gelosamente un segreto.

Pierre Geithner è il direttore del conservatorio di Parigi e vuole rivelare il segreto di Mathieu al mondo. L’ha sentito suonare Bach, un giorno, per caso , all’interno della stazione di Parigi. E, anche in mezzo a quel frastuono, ha riconosciuto nel ragazzo un talento straordinario.

In seguito a un colpo andato male, Mathieu viene arrestato e chiede aiuto a Pierre, che riesce a commutare la detenzione in una misura alternativa da poter scontare in Conservatorio.

Il ragazzo comincia, così, progressivamente, ad abituarsi all’idea di diventare un pianista e di partecipare ad un prestigioso concorso.

Il regista

Cresciuto a Cannes , Ludovic Bernard lavora al festival del cinema sin da giovanissimo. Tra le sue pellicole,The Climb, The Parisian e In Your Hands.