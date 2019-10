Cineforum di Rescaldina quarta edizione: ecco la programmazione della stagione 2019-2020. L’ingresso a tutte le proiezioni è gratuito.

Cineforum di Rescaldina stagione 2019-2020

Parte giovedì 10 ottobre con “Green Book” la nuova stagione del cineforum di Rescaldina, progetto vincitore del bilancio partecipativo 2016 e riconfermato nelle successive edizioni. I cittadini sono invitati in auditorium comunale, alle 21, per assistere a ben 16 film del cinema italiano e internazionale.

Al termine della proiezione, seguirà un dibattito sugli aspetti salienti della pellicola con il proponente del progetto Alessandro Pettinicchio, Mattia Landoni, giovane appassionato di cinema e Paolo Turro, regista e docente presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, che commenta: “Da regista, mi rallegra vedere il cineforum di Rescaldina sempre più affollato. È così bello sentire la nostra sala piena di tutte quelle emozioni che solo il cinema sa creare”. Aggiunge Alessandro Pettinicchio: “Dopo ormai 4 anni sono assolutamente fiero che la nostra iniziativa che promuove la cultura cinematografica possa essere considerata stabile e consolidata per i cittadini rescaldinesi. L’unione fa la forza e la creazione di un gruppo di lavoro ha portato a una crescita esponenziale della qualità della proposta”. E, infine, Mattia Landoni: “È splendido far parte di un team così forte ed è bello cercare di crescere insieme a tutti voi. Mi auguro che questa annata sia utile per cercare di migliorare ulteriormente e affinare il rapporto con voi spettatori che siete il fulcro di questa iniziativa”.

La programmazione

La programmazione si adatterà ai gusti di una platea variegata: apre la stagione “Green Book“, film di Peter Farrelly che ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 5 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre a molti altri premi e riconoscimenti. Al termine della pellicola, scelta appositamente per favorire la riflessione sul tema della Pace a cui è dedicato il mese di ottobre, seguirà un dibattito con l’associazione Rainbow. La programmazione proseguirà con un doppio appuntamento in occasione di Halloween: un grande classico “L’Esorcista” e il recente “Noi“, di Jordan Peele, un horror politico sulle disparità sociali, intelligente e teso, ironico e stratificato. Ci sarà spazio anche per i bambini, con “Dumbo“, in programmazione a dicembre, nonché diverse commedie e una serata cult con “Pomi d’ottone e manici di scopa“. Quest’anno il progetto vedrà anche una collaborazione con il direttivo della Sala Ratti di Legnano, una delle sale con il cineforum più storico del territorio.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Elena Gasparri: “Il cineforum racchiude esattamente lo spirito che ci ha portato 4 anni fa a proporre il bilancio partecipativo: capire le esigenze della cittadinanza, avvicinarla alla macchina comunale per lavorare attivamente e insieme alla costruzione del nostro paese. La proposta è sempre più ricca e di qualità, il gruppo è affiatato e aperto a collaborazioni e sperimentazioni segno che, se vengono date delle adeguate opportunità, i cittadini e soprattutto i giovani rispondono con entusiasmo e competenza”.

La locandina

