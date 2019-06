Cinema all’aperto a Parabiago per grandi e piccini.

Da venerdì 21 giugno fino a stato 31 agosto torna il cinema all’aperto di Parabiago. A Villa Corvini per 18 serate l’Amministrazione in collaborazione con lo Spazio Cinema Anteo di Milano proporranno proiezioni sotto le stelle per grandi e piccini. Ce ne saranno per tutti i gusti. E’ possibile prenotare il biglietto online sul sito https://www.laparabiagochevuoitu.org/oppure acquistare i biglietti in loco.

Il commento del sindaco Raffaele Cucchi