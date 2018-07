Cinema all’aperto a Parabiago, il film “Ready Player One” verrà proiettato giovedì 2 agosto.

Cinema all’aperto: successo di pubblico

La rassegna estiva di cinema all’aperto (Parabiago Summer Open Air Film) sta riscuotendo grande successo in città e nel territorio, tanto da registrare una media costante di circa 140 presenze su 150 posti disponibili. Trattandosi di proiezioni cinematografiche all’aperto, l’incognita meteo può determinare la sospensione o il rinvio di qualche film. Finora, però, il tempo è stato clemente permettendo di rispettare il calendario delle proiezioni, solo nella giornata di venerdì 20 luglio un temporale estivo ha sospeso la proiezione del film“Ready Player One” che verrà, però, riproposto giovedì 2 agosto alle 21.30 in Villa Corvini.

La parola al sindaco Raffaele Cucchi

Dichiara il primo cittadino Raffaele Cucchi: “Stiamo ricevendo molti riscontri positivi in merito alla rassegna cinematografica estiva che stiamo promuovendo come Amministrazione comunale e di questo ne siamo contenti. Le presenze segnano un interesse trasversale tra famiglie, giovani e adulti, alcuni cittadini sono oramai affezionati e non si perdono alcun appuntamento. D’altra parte, l’offerta della programmazione è davvero interessante grazie al contributo dello Spazio Cinema Anteo di Milano che ringraziamo per la professionalità dimostrata. Un grazie va rivolto anche ai ragazzi dell’Istituto Maggiolini per il sostegno dato all’organizzazione e al servizio di accoglienza che sta funzionando ottimamente. Una piccola anteprima: stiamo già programmando la rassegna cinematografica invernale che proporrà film in settimana e nel week end, oltre a qualche evento inusuale ed interessante”.