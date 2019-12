Nuovi appuntamenti per l’ultimo mese del 2019 al cinema Grassi.

Cinema Grassi, i film di dicembre

Aspettando il Natale godendosi un buon film. Ecco le ultime proiezioni dell’anno in programma alla sala comunale di Tradate, con due titoli che hanno segnato il cinema di quest’anno e che concorreranno ai prossimi Oscar:

Martedì 3 dicembre , alle 15.30 e alle 21 “Mio fratello rincorre i dinosauri” (Ciclo “Gironzolando per i festival di cinema”)

Sabato 7 dicembre , alle 15 e alle 17.30 "Mia e il leone bianco" (Spazio ragazzi)

Martedì 10 dicembre , alle 15.30 e alle 21 "C'era una volta… a Hollywood" (Ciclo "Gironzolando per i festival di cinema")

Domenica 15 dicembre , alle 15 e alle 17.30 "Il piccolo Yeti" (Rassegna per le famiglie)

Martedì 17 dicembre, alle 15.30 e alle 21 "Joker" (Ciclo "Gironzolando per i festival di cinema")

Durante l’intervallo dello spettacolo pomeridiano saranno offerti succhi di frutta oppure the e dolcetti. Biglietto intero a 5 euro, riduzioni per under 18 e over 65 a 4 euro.

