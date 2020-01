Ricomincia l’anno nella sala cinema comunale di Tradate.

Cinema Grassi, i film di gennaio

Continuano gli spettacoli davanti al grande schermo del cinema Grassi di Tradate. Ecco cosa ci aspetta in sala:

martedì 14 gennaio, ore 21: A cena con delitto

domenica 19 gennaio, ore 15:30 e 17: Frozen II – il segreto di Arendelle

martedì 21 gennaio, ore 21: Un giorno di pioggia a New York

martedì 28 gennaio, ore 21: L’ufficiale e la spia

Durante l’intervallo dello spettacolo pomeridiano saranno offerti succhi di frutta oppure the e dolcetti. Biglietto intero a 5 euro, riduzioni per under 18 e over 65 a 4 euro.

