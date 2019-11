La programmazione di novembre del cinema Grassi di Tradate.

Cinema Grassi, i film in sala

Dopo un primo mese di buon successo coi film di ottobre, ecco cosa sarà proiettato a novembre nella sala cinematografica di Tradate:

Martedì 5 novembre, alle 15.30 e alle 21: “Edison, l’uomo che illuminò il mondo” (ciclo “Attimi di vita…straordinari-storie di arte, genio e follia”)

Sabato 9 novembre, alle 15 e alle 17.30: “Spider-man far from home”

Martedì 12 novembre, alle 12.30 e alle 21: “Il professore e il pazzo”(ciclo “Attimi di vita…straordinari-storie di arte, genio e follia”)

Domenica 17 novembre, alle 15 e alle 17.30: “Detective Pikachu”

Martedì 19 novembre, alle 15.30 e alle 21: “Rocketman” (ciclo “Attimi di vita…straordinari-storie di arte, genio e follia”)

Martedì 26 novembre, alle 15.30 e alle 21: “Ad Astra”

Durante l’intervallo dello spettacolo pomeridiano saranno offerti succhi di frutta oppure the e dolcetti. Biglietto intero a 5 euro, riduzioni per under 18 e over 65 a 4 euro.

