Riparte la programmazione del cinema Grassi di Tradate.

Cinema Grassi, cosa c’è in sala

Inaugurato ufficialmente ieri col concerto tributo a Renato Zero, il Grassi è pronto a ripartire con le proiezioni in sala.

Ecco gli spettacoli di ottobre:

martedì 15 ottobre, alle 15.30 e alle 21: “Il Traditore” (Ciclo “Attimi di vita perduti – storie di strade sbagliate”)

domenica 20 ottobre, alle 15 e alle 17: “Il re leone”

martedì 22 ottobre, alle 15.30 e alle 21: “I fratelli Sisters” (Ciclo “Attimi di vita perduti – storie di strade sbagliate”)

martedì 29 ottobre, alle 15.30 e alle 21: “Stanlio e Ollio” (Ciclo “Attimi di vita straordinari – storie di arte, genio e follia”)

Durante l’intervallo dello spettacolo pomeridiano saranno offerti succhi di frutta oppure the e dolcetti. Biglietto intero a 5 euro, riduzioni per under 18 e over 65 a 4 euro.

