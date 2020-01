Sabato 25 gennaio al Circolo Galileo Vercesi di Canegrate tornano le serate firmate Smag. Il palco del Galileo sarà terra di conquista per Mr Fry e per i The Bowers, due progetti musicali tra loro diversi ma accomunati dallo spirito Rock’n’Roll.

Il programma dell’evento

Ad aprire la serata di concerti sarà Simone Ceriotti in arte “Mr. Fry”. Frontman dei Crom Invasion e musicista dalle mille esperienze musicali, Fry si esibirà come solista per un concerto acustico voce e chitarra fatto di canzoni “scritte e messe da parte” che mantengono un fascino particolare perchè senza forma e arrangiamento, per essere interpretate ogni volta in modo diverso.

Dopo l’apertura di serata con il primo concerto, toccherà invece ai The Bowers per una doppia prima volta: la prima al Circolo Canegratese e la prima con un nuovo Frontman ai comandi! Puro rock’n’roll anni ’50, la musica dei The Bowers nasce dalla fusione delle idee ed esperienze passate dei quattro musicisti e le loro sonorità strizzano un occhio al passato senza disdegnare il futuro.

Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.