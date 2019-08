Cislianerfest: ufficializzati i nomi dei gruppi e degli artisti che parteciperanno al contest musicale dal 6 all’8 settembre in Masseria.

Cislianerfest: ufficializzati i nomi dei partecipanti

Ormai tutto pronto per la sesta edizione del contest musicale Cislianerfest, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre, ospitato quest’anno alla Libera Masseria. Come annunciato negli scorsi giorni dagli organizzatori, sono terminate le iscrizioni per le band e i solisti in gara: «Abbiamo ricevuto una marea di richieste che abbiamo cercato di accogliere in toto. Tante nuove band e artisti suoneranno sul nostro palco e avremo anche il piacere di rivedere qualche partecipante delle edizioni passate».

Ecco l'elenco completo degli artisti in gara: Fase39, I Am The Distance, Partners in Crime, Fran & the Groovies, Il suolo, Noir Carillon, Atwood, I Mama, Loudblood, Giada Pintori, deaSilente, Paolo Simonetti, Re del Kent, Someone, Neon Dahlia, Francesca Carboni, Fabiana Dafne, Sara Sciarra, Il Sindaco and Acoustic Guitar Band, Madlines, Ness, I Bravi, I Rutz, Kàmina. Nel programma della tre giorni, sabato 7 settembre alle 18 anche la possibilità di un aperitivo in piscina, accompagnati dalla musica de Il Suolo,già vincitori della scorsa edizione e alla presenza del Vespa club Cornaredo.